Московское "Динамо" обыграло петербургский "Зенит" в первом матче финала Кубка CEV

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло дома петербургский "Зенит" в первом матче финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV).

Встреча завершилась со счетом 3-2 (26:28, 25:18, 20:25, 26:24, 15:9) в пользу "Динамо". Ответная игра состоится 25 марта.

Кубок CEV - второй по значимости международный турнир в Европе. Действующим обладателем титула является итальянский "Трентино". В сезоне-2019/20 чемпион не был определен, так как турнир был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

"Динамо" является двукратным обладателем Кубка CEV (2011/12 и 2014/15) и бронзовым призером турнира (1992/93). "Зенит" участвует второй раз, в прошлом сезоне до остановки турнира петербуржцы дошли до полуфинала, где в первом матче уступили новосибирскому "Локомотиву" (1-3).