{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Ахмат" обыграл "Арсенал" и прервал восьмиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате России

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу грозненского клуба

ТАСС, 17 марта. Грозненский "Ахмат" одержал победу над тульским "Арсеналом" со счетом 2:0 в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по футболу.

На эту тему

Забитыми мячами отметились Андрей Семенов (33-я минута) и Владимир Ильин (47).

"Ахмат" прервал серию без побед в чемпионате России, которая составляла восемь матчей (три ничьих, пять поражений). В предыдущий раз команда из Грозного одерживала победу в первенстве страны 7 ноября, тогда "Ахмат" в гостях обыграл "Тамбов" (1:0).

В турнирной таблице "Ахмат" занимает 11-е место, набрав 29 очков, "Арсенал" с 17 очками идет 14-м, в зоне переходных матчей за право в следующем сезоне сыграть в Тинькофф - Российской премьер-лиге.

В следующем туре, матчи которого состоятся после паузы на игры национальных сборных, "Ахмат" 3 апреля в гостях сыграет с "Краснодаром", "Арсенал" 4 апреля на выезде встретится с екатеринбургским "Уралом".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит23146353-2148
2Спартак22125541-2541
3ЦСКА23124740-2440
4Локомотив22114729-2637
5Сочи22107533-2537
6Ростов23114830-2337
7Рубин22114731-2637
8Динамо22113829-2436
9Краснодар22104842-2734
10Химки2295827-3132
11Ахмат23851022-2929
12Урал22511619-2526
13Ротор23461312-3618
14Арсенал23451419-4017
15Уфа22351415-3614
16Тамбов22341514-3813

 

Теги
Российский футбол
Футбол в России
СМИ: Гончаренко могут уволить после поражения от "Зенита"
ЦСКА в среду проиграл петербургскому клубу со счетом 2:3
Читать полностью