"Ахмат" обыграл "Арсенал" и прервал восьмиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате России

ТАСС, 17 марта. Грозненский "Ахмат" одержал победу над тульским "Арсеналом" со счетом 2:0 в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по футболу.
Забитыми мячами отметились Андрей Семенов (33-я минута) и Владимир Ильин (47).
"Ахмат" прервал серию без побед в чемпионате России, которая составляла восемь матчей (три ничьих, пять поражений). В предыдущий раз команда из Грозного одерживала победу в первенстве страны 7 ноября, тогда "Ахмат" в гостях обыграл "Тамбов" (1:0).
В турнирной таблице "Ахмат" занимает 11-е место, набрав 29 очков, "Арсенал" с 17 очками идет 14-м, в зоне переходных матчей за право в следующем сезоне сыграть в Тинькофф - Российской премьер-лиге.
В следующем туре, матчи которого состоятся после паузы на игры национальных сборных, "Ахмат" 3 апреля в гостях сыграет с "Краснодаром", "Арсенал" 4 апреля на выезде встретится с екатеринбургским "Уралом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|23
|14
|6
|3
|53-21
|48
|2
|Спартак
|22
|12
|5
|5
|41-25
|41
|3
|ЦСКА
|23
|12
|4
|7
|40-24
|40
|4
|Локомотив
|22
|11
|4
|7
|29-26
|37
|5
|Сочи
|22
|10
|7
|5
|33-25
|37
|6
|Ростов
|23
|11
|4
|8
|30-23
|37
|7
|Рубин
|22
|11
|4
|7
|31-26
|37
|8
|Динамо
|22
|11
|3
|8
|29-24
|36
|9
|Краснодар
|22
|10
|4
|8
|42-27
|34
|10
|Химки
|22
|9
|5
|8
|27-31
|32
|11
|Ахмат
|23
|8
|5
|10
|22-29
|29
|12
|Урал
|22
|5
|11
|6
|19-25
|26
|13
|Ротор
|23
|4
|6
|13
|12-36
|18
|14
|Арсенал
|23
|4
|5
|14
|19-40
|17
|15
|Уфа
|22
|3
|5
|14
|15-36
|14
|16
|Тамбов
|22
|3
|4
|15
|14-38
|13