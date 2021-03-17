"Ахмат" обыграл "Арсенал" и прервал восьмиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате России

ТАСС, 17 марта. Грозненский "Ахмат" одержал победу над тульским "Арсеналом" со счетом 2:0 в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по футболу.

Забитыми мячами отметились Андрей Семенов (33-я минута) и Владимир Ильин (47).

"Ахмат" прервал серию без побед в чемпионате России, которая составляла восемь матчей (три ничьих, пять поражений). В предыдущий раз команда из Грозного одерживала победу в первенстве страны 7 ноября, тогда "Ахмат" в гостях обыграл "Тамбов" (1:0).

В турнирной таблице "Ахмат" занимает 11-е место, набрав 29 очков, "Арсенал" с 17 очками идет 14-м, в зоне переходных матчей за право в следующем сезоне сыграть в Тинькофф - Российской премьер-лиге.

В следующем туре, матчи которого состоятся после паузы на игры национальных сборных, "Ахмат" 3 апреля в гостях сыграет с "Краснодаром", "Арсенал" 4 апреля на выезде встретится с екатеринбургским "Уралом".