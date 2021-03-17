"Зенит" в большинстве обыграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над московским ЦСКА со счетом 3:2 в гостевом матче 23-го тура чемпионата России по футболу.
Счет на 28-й минуте открыл форвард ЦСКА Саломон Рондон. Венесуэльский нападающий выступает в составе армейцев на правах аренды, а в 2014-2015 годах защищал цвета "Зенита", с которым выиграл чемпионат и Суперкубок России. На 33-й минуте счет в матче сравнял Артем Дзюба, а на 50-й и 77-й минутах полузащитник гостей Вендел забил свои дебютные мячи за "Зенит". На 90-й минуте хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич реализовал пенальти за фол на норвежце Эмиле Бохинене, который проводил дебютный матч в составе команды, выйдя на замену во втором тайме.
На 45-й минуте Дзюба не реализовал пенальти. Главному арбитру матча Евгению Кукуляку пришлось прибегнуть к помощи системы видеоассистента рефери (VAR), чтобы назначить 11-метровый удар за игру рукой со стороны защитника армейцев Марио Фернандеса. Дзюба не смог реализовать второй пенальти подряд, в прошлый раз он на девятой добавленной ко второму тайму минуте матча с казанским "Рубином" (1:2) не смог переиграть впервые вызванного в сборную России голкипера Юрия Дюпина. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев обновил собственный рекорд по количеству отраженных пенальти в чемпионатах России (16).
На 53-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов. Чтобы принять решение об удалении игрока армейцев, главному судье снова понадобилась помощь VAR. Лучшим игроком матча признан Вендел.
В турнирной таблице "Зенит" продолжает занимать первое место, набрав 48 очков и на семь очков опережая идущий вторым московский "Спартак", который свой матч 23-го тура проведет в четверг. ЦСКА с 40 очками идет третьим.
В следующем туре, матчи которого пройдут после паузы на игры национальных сборных, "Зенит" 5 апреля примет подмосковные "Химки", ЦСКА 4 апреля в гостях сыграет с "Тамбовом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|23
|14
|6
|3
|53-21
|48
|2
|Спартак
|22
|12
|5
|5
|41-25
|41
|3
|ЦСКА
|23
|12
|4
|7
|40-24
|40
|4
|Локомотив
|22
|11
|4
|7
|29-26
|37
|5
|Сочи
|22
|10
|7
|5
|33-25
|37
|6
|Ростов
|23
|11
|4
|8
|30-23
|37
|7
|Рубин
|22
|11
|4
|7
|31-26
|37
|8
|Динамо
|22
|11
|3
|8
|29-24
|36
|9
|Краснодар
|22
|10
|4
|8
|42-27
|34
|10
|Химки
|22
|9
|5
|8
|27-31
|32
|11
|Ахмат
|23
|8
|5
|10
|22-29
|29
|12
|Урал
|22
|5
|11
|6
|19-25
|26
|13
|Ротор
|23
|4
|6
|13
|12-36
|18
|14
|Арсенал
|23
|4
|5
|14
|19-40
|17
|15
|Уфа
|22
|3
|5
|14
|15-36
|14
|16
|Тамбов
|22
|3
|4
|15
|14-38
|13