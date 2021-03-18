{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Бучневич выведен из ковид-протокола

Российский нападающий сможет принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Филадельфией", который пройдет в ночь на четверг
Павел Бучневич AP Photo/Matt Slocum
Описание
Павел Бучневич
© AP Photo/Matt Slocum

ТАСС, 18 марта. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Павел Бучневич выведен из ковид-протокола. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Форвард был внесен в протокол 16 марта. Также из списка был выведен его одноклубник, защитник Адам Фокс. Оба игрока смогут принять участие в матче регулярного чемпионата с "Филадельфией", который пройдет в ночь на четверг (начало - 02:30 мск).

Включение хоккеистов в данный список может быть связано с рядом причин, включая первичный положительный результат теста на коронавирус, изоляцию в связи с проявлением симптомов заболевания, карантин из-за близкого контакта с высоким риском заражения, изоляцию в связи с подтвержденным положительным результатом теста.

Бучневич в нынешнем сезоне провел в составе команды из Нью-Йорка 26 матчей, в которых забросил 8 шайб и сделал 14 результативных передач.

Теги
НХЛ
НХЛ
Игроки "Оттавы" Зуб, Зайцев и Дадонов почтят память погибшего хоккеиста Файзутдинова
Файзутдинов умер во вторник в возрасте 19 лет
Читать полностью