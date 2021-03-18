Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Бучневич выведен из ковид-протокола

ТАСС, 18 марта. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Павел Бучневич выведен из ковид-протокола. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Форвард был внесен в протокол 16 марта. Также из списка был выведен его одноклубник, защитник Адам Фокс. Оба игрока смогут принять участие в матче регулярного чемпионата с "Филадельфией", который пройдет в ночь на четверг (начало - 02:30 мск).

Включение хоккеистов в данный список может быть связано с рядом причин, включая первичный положительный результат теста на коронавирус, изоляцию в связи с проявлением симптомов заболевания, карантин из-за близкого контакта с высоким риском заражения, изоляцию в связи с подтвержденным положительным результатом теста.

Бучневич в нынешнем сезоне провел в составе команды из Нью-Йорка 26 матчей, в которых забросил 8 шайб и сделал 14 результативных передач.