Шайбы Бучневича и Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Филадельфию" со счетом 9:0

Бучневич забросил десятую шайбу в текущем сезоне НХЛ, отдал две голевые передачи и набрал 26 очков (10 голов + 16 передач) в 27 матчах, голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 26 бросков и провел второй матч "на ноль" в сезоне. Панарин также отдал голевой пас и сделал результативное действие в третьей игре подряд, на его счету 24 очка (7+17) за 17 игр. 20 февраля бывший главный тренер подмосковного "Витязя" Андрей Назаров в интервью "Комсомольской правде" сообщил, что Панарин, будучи игроком "Витязя", в декабре 2011 года несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. НХЛ поддержала россиянина, клуб и агент игрока отвергли обвинения в его адрес, Панарин из-за сложившейся ситуации 22 февраля был выведен из состава и пропустил девять матчей, а 10 марта вернулся к тренировкам с командой.

Зибанежад во втором периоде оформил хет-трик и отдал три результативных паса. Он стал вторым в истории НХЛ игроком, набравшим шесть очков за один период. 23 декабря 1978 года нападающий "Нью-Йорк Айлендерс" Брайан Троттье забил три гола и отдал три результативных паса во втором периоде матча против "Рейнджерс".

Из-за протоколов НХЛ по коронавирусу игру пропускали главный тренер "Рейнджерс" Дэвид Куинн и его ассистенты. Их заменяли тренеры фарм-клуба "Хартфорд Вулф Пэк" Крис Ноблок и Горд Мерфи, а также заместитель генменеджера "Рейнджерс" Крис Друри.

"Рейнджерс" занимают шестое место в таблице Восточного дивизиона, набрав 28 очков за 28 матчей. "Филадельфия" находится на пятой строчке с 31 очком в 27 играх. Следующий матч "Рейнджерс" проведут 20 марта в гостях против "Вашингтона", "Филадельфия" 19 марта сыграет на выезде с "Айлендерс".