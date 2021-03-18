Шайбы Бучневича и Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Филадельфию" со счетом 9:0

ТАСС, 18 марта. "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Филадельфию" со счетом 9:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайбы забросили Брендан Лемье (8-я минута), Артемий Панарин (15), Павел Бучневич (22, 24), Джейкоб Труба (28), Мика Зибанежад (29, 35, 39), Филип Хитил (40).
Бучневич забросил десятую шайбу в текущем сезоне НХЛ, отдал две голевые передачи и набрал 26 очков (10 голов + 16 передач) в 27 матчах, голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 26 бросков и провел второй матч "на ноль" в сезоне. Панарин также отдал голевой пас и сделал результативное действие в третьей игре подряд, на его счету 24 очка (7+17) за 17 игр. 20 февраля бывший главный тренер подмосковного "Витязя" Андрей Назаров в интервью "Комсомольской правде" сообщил, что Панарин, будучи игроком "Витязя", в декабре 2011 года несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. НХЛ поддержала россиянина, клуб и агент игрока отвергли обвинения в его адрес, Панарин из-за сложившейся ситуации 22 февраля был выведен из состава и пропустил девять матчей, а 10 марта вернулся к тренировкам с командой.
Зибанежад во втором периоде оформил хет-трик и отдал три результативных паса. Он стал вторым в истории НХЛ игроком, набравшим шесть очков за один период. 23 декабря 1978 года нападающий "Нью-Йорк Айлендерс" Брайан Троттье забил три гола и отдал три результативных паса во втором периоде матча против "Рейнджерс".
Из-за протоколов НХЛ по коронавирусу игру пропускали главный тренер "Рейнджерс" Дэвид Куинн и его ассистенты. Их заменяли тренеры фарм-клуба "Хартфорд Вулф Пэк" Крис Ноблок и Горд Мерфи, а также заместитель генменеджера "Рейнджерс" Крис Друри.
"Рейнджерс" занимают шестое место в таблице Восточного дивизиона, набрав 28 очков за 28 матчей. "Филадельфия" находится на пятой строчке с 31 очком в 27 играх. Следующий матч "Рейнджерс" проведут 20 марта в гостях против "Вашингтона", "Филадельфия" 19 марта сыграет на выезде с "Айлендерс".