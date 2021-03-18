Трипл-дабл Хардена помог "Бруклину" обыграть "Индиану" в матче НБА

ТАСС, 18 марта. "Бруклин" победил "Индиану" со счетом 124:115 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник "Бруклина" Джеймс Харден, который оформил трипл-дабл (40 очков + 10 подборов + 15 передач). В составе "Индианы" трипл-дабл на счету форварда Домантаса Сабониса (18 очков + 11 подборов + 11 передач).
Харден оформил третий трипл-дабл подряд и 11-й в нынешнем сезоне. Сабонис сделал шестой трипл-дабл в текущем розыгрыше регулярного чемпионата, сравнявшись по этому показателю с рекордсменом "Индианы" Лансом Стивенсоном.
"Бруклин" занимает первое место в таблице Восточной конференции, выиграв 28 игр из 41. "Индиана" находится на десятой позиции с 17 победами в 39 матчах.
Следующую встречу "Бруклин" проведет 20 марта в гостях против "Орландо", "Индиана" в тот же день сыграет на выезде с "Майами".
Результаты других матчей игрового дня
- "Филадельфия" - "Милуоки" - 105:109;
- "Детройт" - "Торонто" - 116:112;
- "Вашингтон" - "Сакраменто" - 119:121;
- "Чикаго" - "Сан-Антонио" - 99:106;
- "Хьюстон" - "Голден Стэйт" - 94:108;
- "Кливленд" - "Бостон" - 117:110.