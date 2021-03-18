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НБА

Трипл-дабл Хардена помог "Бруклину" обыграть "Индиану" в матче НБА

Харден оформил третий трипл-дабл подряд и 11-й в нынешнем сезоне
Джеймс Харден AP Photo/Michael Conroy
Описание
Джеймс Харден
© AP Photo/Michael Conroy

ТАСС, 18 марта. "Бруклин" победил "Индиану" со счетом 124:115 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник "Бруклина" Джеймс Харден, который оформил трипл-дабл (40 очков + 10 подборов + 15 передач). В составе "Индианы" трипл-дабл на счету форварда Домантаса Сабониса (18 очков + 11 подборов + 11 передач).

Харден оформил третий трипл-дабл подряд и 11-й в нынешнем сезоне. Сабонис сделал шестой трипл-дабл в текущем розыгрыше регулярного чемпионата, сравнявшись по этому показателю с рекордсменом "Индианы" Лансом Стивенсоном.

"Бруклин" занимает первое место в таблице Восточной конференции, выиграв 28 игр из 41. "Индиана" находится на десятой позиции с 17 победами в 39 матчах.

Следующую встречу "Бруклин" проведет 20 марта в гостях против "Орландо", "Индиана" в тот же день сыграет на выезде с "Майами".

Результаты других матчей игрового дня

  • "Филадельфия" - "Милуоки" - 105:109;
  • "Детройт" - "Торонто" - 116:112;
  • "Вашингтон" - "Сакраменто" - 119:121;
  • "Чикаго" - "Сан-Антонио" - 99:106;
  • "Хьюстон" - "Голден Стэйт" - 94:108;
  • "Кливленд" - "Бостон" - 117:110.
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