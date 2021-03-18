Новосибирская область получила право использовать эмблему молодежного чемпионата мира

НОВОСИБИРСК, 18 марта. /ТАСС/. Новосибирская область официально получила согласие от Федерации хоккея России (ФХР) на использование эмблемы молодежного чемпионата мира 2023 года для популяризации и продвижения турнира. Об этом в четверг сообщает пресс-служба правительства области.

"Новосибирская область официально получила согласие от Федерации хоккея России на использование эмблемы молодежного чемпионата мира 2023 года в информационных целях, в рамках программы популяризации и продвижения первенства среди населения", - говорится в сообщении.

На эмблеме изображен медведь с клюшкой на фоне флага России. Как отмечает пресс-служба, животное символизирует силу и надежность. Также он ассоциируется с просторами Сибири и природой Новосибирской области, клюшка в лапах отражает богатые хоккейные традиции России. Официальная церемония презентации эмблемы состоялась в декабре 2020 года в Москве.

Молодежный чемпионат мира пройдет в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.