До 1,2 тыс. зрителей ожидается на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, который пройдет в Нижнем Тагиле 20-21 марта, соберет до 1,2 тысяч болельщиков. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Мероприятие пройдет с 50-процентной заполняемостью трибун.

"Если примерная вместимость трибун составляет около 3 тысяч человек, то мы ожидаем чуть 1-1,2 тыс. болельщиков. Все зрители будут в масках, должны соблюдать социальную дистанцию, - сказал Рапопорт. - Комплекс "Аист" спроектирован таким образом, что клиентские потоки не смогут пересекаться между собой".

Рапопорт отметил, что все помещения спортивного комплекса оборудованы рециркуляторами воздуха и санитайзерами. Также для профилактики коронавируса все спортсмены сдадут ПЦР-тесты.

Этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин пройдет на комплексе трамплинов "Аист" на горе Долгой в Нижнем Тагиле. В соревнованиях примут участие 70 спортсменок из 14 стран.