Путин поручил обеспечить дополнительные меры господдержки студенческих спортивных команд

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился принять дополнительные меры господдержки студенческих спортивных команд, которые участвуют в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях. Об этом говорится в опубликованных в четверг на сайте Кремля поручениях главы государства по итогам встречи с учащимися вузов.

"Правительству РФ принять дополнительные меры государственной поддержки студенческих спортивных команд, участвующих в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в части, касающейся обеспечения членов таких команд спортивной экипировкой, питанием, проживанием, проездом к месту проведения этих мероприятий и обратно", - следует из поручений.

Доклад о реализации поручения необходимо представить до 1 июля 2021 года.

25 января Путин провел встречу с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества, где был затронут и этот вопрос. Глава государства пообещал обсудить с членами правительства возможность введения государственной поддержки по обеспечению расходов для вузовских спортивных команд на питание, проезд, жилье, спортивную форму и инвентарь. Президент отметил, что необходимо посмотреть нормативную базу, можно на эти цели направлять и внебюджетные средства самих высших учебных заведений. По его мнению, это вопрос приоритетов, на что именно направлять средства. Путин подчеркнул, что физическая культура, спорт, безусловно, должны быть такими приоритетами в любом вузе, а не только в специализированных учреждениях.