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Летние олимпийские виды спорта

Чемпионат России по пулевой стрельбе в Майкопе отменен из-за обрушения крыши в тире

Соревнования должны были пройти 22-30 апреля

ТАСС, 18 марта. Личный чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия в Майкопе отменены в связи с обрушением крыши в тире из-за обильных осадков. Об этом сообщает пресс-служба Стрелкового союза России.

Соревнования должны были пройти с 22 по 30 апреля.

"Из-за большого количества снега, выпавшего зимой в Майкопе, нарушилась целостность специальных конструкций (перехватов) открытой галереи тира. До устранения нарушений Росгвардия приостановила проведение любых соревнований. По решению стрелкового союза соревнования либо перенесут на более поздний срок, либо проведут в другом месте. Это решение - за стрелковым союзом", - сообщили ТАСС в комитете по физической культуры и спорту Адыгеи.

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