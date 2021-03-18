В спортивную инфраструктуру Алтайского края будет инвестировано 534 млн руб. в 2021 году

БАРНАУЛ, 18 марта. /ТАСС/. Объем финансирования мероприятий федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" в Алтайском крае в 2021 году увеличен более чем в пять раз по сравнению с прошлым годом - до 534 млн рублей. Это позволит открыть новые спортплощадки, построить ледовый дворец и два спорткомплекса, сообщил на пресс-конференции в четверг министр спорта региона Алексей Перфильев.

"В рамках нацпроекта в 2021 году планируется направить 534 млн рублей. В прошлом году эта цифра составляла 102 млн рублей. Средства будут направлены на создание малых спортивных площадок, так называемых "островков здоровья", господдержку организаций, занимающихся спортподготовкой, поставку хоккейного оборудования и стройки. Мы намерены приступить к строительству двух спорткомплексов в Барнауле и ледовой арены в Бийске. Спорткомплексы стоимостью 150 млн рублей будут строиться в 2021-2022 годах, эксплуатировать их мы начнем с 2023 года", - сказал министр.

По словам Перфильева, стоимость строительства ледовой аренды в Бийске оценивается в 350 млн рублей, из которых 250 млн рублей регион получит из федерального бюджета, остальное финансирование будет обеспечено в рамках государственно-частного партнерства.

"Если говорить о малых спортивных площадках, то они должны появиться в каждом районе региона. Сейчас у нас уже есть 25 таких площадок, 13 мы пока монтируем, и в 2021 году еще пять будет создано. Кроме того, средства нацпроекта направим на господдержку организаций, занимающихся спортивной подготовкой. У нас 12 спортшкол, и они получат 18 млн рублей. Раньше мы отставали в финансировании этого направления и не могли позволить себе ремонты, выезды, сборы. Кроме того, в 2021 году хоккейное оборудование будет закуплено для реконструированной ледовой арены в Славгороде", - подчеркнул министр.

Он отметил, что всего за пять лет Алтайский край получит 1 млрд 160 млн рублей в рамках нацпроекта. Кроме того, регион претендует на получение дополнительных средств. Таким образом, итоговое финансирование может превысить 1,5 млрд рублей. По словам Перфильева, за счет средств краевого бюджета в крае в 2021 году проведут реконструкцию и капремонты 30 спортивных объектов. На эти цели потратят 500 млн рублей.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.