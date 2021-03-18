Организаторы Игр в Токио обсудят вопрос допуска иностранных зрителей 20 марта

ТОКИО, 18 марта. /ТАСС/. Организаторы летних Олимпийских игр в Токио 20 марта проведут встречу в онлайн-формате, чтобы обсудить возможность допуска иностранных зрителей на спортивные объекты во время соревнований. Об этом сообщило в четверг агентство Kyodo .

Дата встречи была сдвинута на более ранний срок. Ранее Kyodo сообщало, что она должна была пройти 22 марта. Во встрече примут участие руководство Международного олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета, правительство Японии, администрация Токио и оргкомитет Игр.

Правительство Японии, по данным агентства, уже фактически приняло решение проводить Игры без иностранных болельщиков. Такой же позиции, согласно опросам общественного мнения, придерживаются и сами японцы.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

В настоящее время в Японии действует фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса. Этот запрет вступил в силу 28 декабря прошлого года, первоначально эта мера должна была действовать до конца января, однако затем ее продлили наряду с режимом ЧС до 21 марта.

Однако даже после полного снятия режима ЧС МИД Японии на какое-то время сохранит запрет на выдачу новых виз иностранцам. Сейчас в страну могут въехать только граждане Японии и иностранцы, имеющие долгосрочные визы и постоянно проживающие в Японии.