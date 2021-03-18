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Футбол в России

Футболист "Чертаново" Салтыков отстранен на полгода из-за избиения игрока "Локомотива"

Игрок юношеской команды "Локомотива" был избит после очной встречи клубов в субботу

ТАСС, 18 марта. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на шесть месяцев игрока юношеской команды московского клуба "Чертаново" Максима Салтыкова за избиение футболиста столичного "Локомотива" Максима Шнапцева. Об этом сообщает пресс-служба Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ).

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Максим Шнапцев был избит в субботу после матча ЮФЛ-2 с "Чертаново" (2:1) около "РЖД-Арены". КДК РФС установил, что на выходе из подтрибунного помещения Салтыков повалил на землю Шнапцева, нанеся ему несколько ударов рукой.

"КДК РФС с учетом установленных обстоятельств принял решение дисквалифицировать футболиста Никиту Салтыкова за данные неправомерные действия в отношении игрока соперника на шесть месяцев, из которых четыре месяца он должен будет отбывать реальную дисквалификацию и два месяца дисквалификации останется условной спортивной санкцией, также он был оштрафован на 15 000 рублей", - говорится в сообщении.

Штраф в размере 50 тыс. рублей получил "Локомотив" за необеспечение безопасности после матча.

Салтыкову 16 лет, он является игроком сборной России среди игроков до 16 лет, за национальную команду он провел 12 матчей, не отметившись результативными действиями.

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