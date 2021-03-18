{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг в спорте

Федерация легкой атлетики дисквалифицировала двух спортсменов за допинг

Атлеты из Чувашии Надежда Федорова и Роман Георгиев отстранены на два года

ТАСС, 18 марта. Российские легкоатлеты Надежда Федорова и Роман Георгиев получили по два года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Спортсмены дисквалифицированы за нарушение п. 2.2 общероссийских антидопинговых правил ("Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода"). Срок дисквалификации обоих атлетов отсчитывается с 20 июня 2019 года.

Оба спортсмена являются представителями Чувашской Республики. Федорова специализируется в беге на средние дистанции, Георгиев - в спортивной ходьбе.

Теги
Допинг
Зимние олимпийские виды спорта
Фристайлист Потапов отметил высокую конкуренцию на юниорском чемпионате мира в Красноярске
Артем Потапов завоевал золото в акробатике в первый день соревнований
Читать полностью