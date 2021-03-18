{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Футболист "Спартака" Понсе не сыграет против "Урала" из-за травмы

Форвард вернется на поле после паузы на матчи сборных

ТАСС, 18 марта. Аргентинский нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Эсекьель Понсе получил повреждение и не сыграет в домашнем матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского "Урала". Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

Матч "Спартак" - "Урал" пройдет в четверг в Москве. Игра начнется в 19:00 мск.

"Понсе получил мышечную травму на тренировке и вернется после перерыва на игры сборных", - говорится в сообщении.

Понсе 23 года, он выступает за "Спартак" с июля 2019 года, перейдя из итальянской "Ромы". В текущем сезоне нападающий провел 23 матча, забив 10 голов и отдав три голевые передачи.

Теги
Российский футбол
Санкции WADA против российского спорта
Матыцин заявил, что, скорее всего, временно покинет пост президента FIS
В связи с решением CAS до 16 декабря 2022 года российским чиновникам запрещено занимать руководящие посты в международных федерациях
Матыцин заявил, что, скорее всего, временно покинет пост президента FIS
Читать полностью