Футболист "Спартака" Понсе не сыграет против "Урала" из-за травмы

ТАСС, 18 марта. Аргентинский нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Эсекьель Понсе получил повреждение и не сыграет в домашнем матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского "Урала". Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

Матч "Спартак" - "Урал" пройдет в четверг в Москве. Игра начнется в 19:00 мск.

"Понсе получил мышечную травму на тренировке и вернется после перерыва на игры сборных", - говорится в сообщении.

Понсе 23 года, он выступает за "Спартак" с июля 2019 года, перейдя из итальянской "Ромы". В текущем сезоне нападающий провел 23 матча, забив 10 голов и отдав три голевые передачи.