Фристайлист Потапов отметил высокую конкуренцию на юниорском чемпионате мира в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 18 марта. /ТАСС/. Российский фристайлист Артем Потапов, завоевавший золото в акробатике в первый день юниорского первенства мира, которое проходит в Красноярске, отметил конкуренцию на соревнованиях. Об этом он сказал журналистам.

"Конкуренция была сильной, это поддавливало. Тем более выступая на Родине, все-таки была большая ответственность. Я рад, что справился", - сказал Потапов.

"Последняя попытка - это был самый сложный прыжок, который должен был сделать. Я понимаю, что с этим прыжком я могу попасть на пьедестал. Я рад, что так и произошло", - добавил он.

Турнир проходит на трассах кластера "Сопка" и завершится 27 марта. В пятницу будут разыграны медали в командных соревнованиях по акробатике и в дисциплине "хафпайп" среди юношей и девушек.