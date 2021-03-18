"Локомотив" победил "Уфу" и поднялся на третью строчку в таблице Российской премьер-лиги

УФА, 18 марта. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" обыграли "Уфу" со счетом 1:0 в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Нефтяник" в Уфе.

Единственный гол на 80-й минуте забил Гжегож Крыховяк. Матч начался с минуты молчания в память о серебряном призере чемпионата Европы 1964 года в составе сборной СССР Юрии Шикунове, который скончался в возрасте 81 года в понедельник.

"Локомотив" продлил победную серию до четырех матчей и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 23 встречах, опережая столичный ЦСКА по дополнительным показателям. "Уфа" не может победить в чемпионате России на протяжении пяти встреч (три поражения, две ничьих), располагаясь с 14 очками после 23 игр на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы.

В следующем туре "Уфа" 3 марта в гостях сыграет с московским "Динамо", "Локомотив" в тот же день на выезде встретится с волгоградским "Ротором".