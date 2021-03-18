"Локомотив" победил "Уфу" и поднялся на третью строчку в таблице Российской премьер-лиги

УФА, 18 марта. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" обыграли "Уфу" со счетом 1:0 в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Нефтяник" в Уфе.
Единственный гол на 80-й минуте забил Гжегож Крыховяк. Матч начался с минуты молчания в память о серебряном призере чемпионата Европы 1964 года в составе сборной СССР Юрии Шикунове, который скончался в возрасте 81 года в понедельник.
"Локомотив" продлил победную серию до четырех матчей и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 23 встречах, опережая столичный ЦСКА по дополнительным показателям. "Уфа" не может победить в чемпионате России на протяжении пяти встреч (три поражения, две ничьих), располагаясь с 14 очками после 23 игр на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы.
В следующем туре "Уфа" 3 марта в гостях сыграет с московским "Динамо", "Локомотив" в тот же день на выезде встретится с волгоградским "Ротором".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|23
|14
|6
|3
|53-21
|48
|2
|Спартак
|22
|12
|5
|5
|41-25
|41
|3
|Локомотив
|23
|12
|4
|7
|30-26
|40
|4
|ЦСКА
|23
|12
|4
|7
|40-24
|40
|5
|Сочи
|22
|10
|7
|5
|33-25
|37
|6
|Ростов
|23
|11
|4
|8
|30-23
|37
|7
|Рубин
|22
|11
|4
|7
|31-26
|37
|8
|Динамо
|22
|11
|3
|8
|29-24
|36
|9
|Краснодар
|22
|10
|4
|8
|42-27
|34
|10
|Химки
|22
|9
|5
|8
|27-31
|32
|11
|Ахмат
|23
|8
|5
|10
|22-29
|29
|12
|Урал
|22
|5
|11
|6
|19-25
|26
|13
|Ротор
|23
|4
|6
|13
|12-36
|18
|14
|Арсенал
|23
|4
|5
|14
|19-40
|17
|15
|Уфа
|23
|3
|5
|15
|15-37
|14
|16
|Тамбов
|22
|3
|4
|15
|14-38
|13