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Футбол в России

"Локомотив" победил "Уфу" и поднялся на третью строчку в таблице Российской премьер-лиги

Железнодорожники одержали четвертую победу подряд
Футболист "Локомотива" Гжегож Крыховяк Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Футболист "Локомотива" Гжегож Крыховяк
© Петр Ковалев/ТАСС

УФА, 18 марта. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" обыграли "Уфу" со счетом 1:0 в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Нефтяник" в Уфе.

Единственный гол на 80-й минуте забил Гжегож Крыховяк. Матч начался с минуты молчания в память о серебряном призере чемпионата Европы 1964 года в составе сборной СССР Юрии Шикунове, который скончался в возрасте 81 года в понедельник.

"Локомотив" продлил победную серию до четырех матчей и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 23 встречах, опережая столичный ЦСКА по дополнительным показателям. "Уфа" не может победить в чемпионате России на протяжении пяти встреч (три поражения, две ничьих), располагаясь с 14 очками после 23 игр на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы.

В следующем туре "Уфа" 3 марта в гостях сыграет с московским "Динамо", "Локомотив" в тот же день на выезде встретится с волгоградским "Ротором".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит23146353-2148
2Спартак22125541-2541
3Локомотив23124730-2640
4ЦСКА23124740-2440
5Сочи22107533-2537
6Ростов23114830-2337
7Рубин22114731-2637
8Динамо22113829-2436
9Краснодар22104842-2734
10Химки2295827-3132
11Ахмат23851022-2929
12Урал22511619-2526
13Ротор23461312-3618
14Арсенал23451419-4017
15Уфа23351515-3714
16Тамбов22341514-3813

 

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