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Зимние олимпийские виды спорта

Фристайлистка Прыткова считает победу на юниорском первенстве крупнейшей в карьере

В четверг россиянка стала сильнейшей в акробатике

КРАСНОЯРСК, 18 марта. /ТАСС/. Российская фристайлистка Анастасия Прыткова назвала золотую медаль, выигранную в акробатике в первый день юниорского мирового первенства, которое проходит в Красноярске, своей самой крупной победой. Об этом она рассказала журналистам.

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"Долгожданная победа <...>. Думаю, да, самая крупная [победа]", - сказала Прыткова в ответ на вопрос о значимости результата в ее спортивной карьере.

"Первый прыжок получился очень хорошо, я очень довольна, баллы были очень высокие. А второй прыжок немножко не удался, скорости было поменьше, но все равно нормально", - добавила она.

Турнир проходит на трассах кластера "Сопка" и завершится 27 марта. В пятницу будут разыграны медали в командных соревнованиях по акробатике и в дисциплине "хаф-пайп" среди юношей и девушек.

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Зимние олимпийские виды спорта
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