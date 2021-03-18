СМИ: хоккеист Провольнев продолжит карьеру в клубе НХЛ "Аризона"

ТАСС 18 марта. Российский защитник череповецкой "Северстали" Владислав Провольнев продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Аризона". Об этом в Twitter сообщил журналист Крэйг Морган.

Согласно источнику, на который ссылается журналист, клуб уже достиг договоренности об условиях контракта с 25-летним хоккеистом. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Провольневым интересуется несколько команд НХЛ и он склоняется к отъезду в Северную Америку.

Провольнев играет за череповецкую команду с 2019 года, перейдя в нее из московского "Спартака". В нынешнем сезоне на его счету 48 матчей, в которых он набрал 20 (10 шайб + 10 результативных передач) очков. Также защитник неоднократно вызывался в олимпийскую сборную России.