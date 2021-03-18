Футболист "Спартака" Крал 19 марта пройдет МРТ-обследование после травмы в игре с "Уралом"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Спартак" Алекс Крал в пятницу пройдет МРТ-обследование в связи с повреждением, полученным в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского "Урала". Об этом ТАСС сообщил директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов.

Крал получил травму в первом тайме матча против "Урала". Он был заменен 31-й минуте игры, вместо него на поле вышел полузащитник Йоррит Хендрикс.

"Крал дернул мышцу. Завтра предстоит МРТ", - сказал Фетисов.

В матче между "Спартаком" и "Уралом" на "Открытие банк арене" в Москве идет второй тайм. Счет - 4:1 в пользу хозяев поля.