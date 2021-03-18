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Футбол в России

"Спартак" разгромил "Урал" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу московского клуба
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" обыграли екатеринбургский "Урал" со счетом 5:1 в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе "Спартака" голы забили Джордан Ларссон (12-я и 57-я минуты), Квинси Промес (26) и Александр Соболев (45+3, 90+7, оба - с пенальти). У "Урала" отличился Эрик Бикфалви (55, с пенальти). На 31-й минуте поле покинул получивший повреждение полузащитник "Спартака" Алекс Крал, его заменил Йоррит Хендрикс.

Матч начался с минуты молчания в память об отце председателя совета директоров "Спартака" Леонида Федуна, народном враче СССР Арнольде Федуне. Также футболисты почтили память ушедшего из жизни серебряного призера чемпионата Европы 1964 года в составе сборной СССР Юрия Шикунова.

"Спартак" одержал третью победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка в 23 матчах. "Урал" идет 12-м с 26 очками после 23 встреч, прервав беспроигрышную серию в чемпионате страны из пяти игр.

В следующем туре "Спартак" в гостях сыграет с "Ростовом", а "Урал" дома примет тульский "Арсенал". Обе встречи пройдут 4 апреля, после паузы на матчи сборных.

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит23146353-2148
2Спартак23135546-2644
3Локомотив23124730-2640
4ЦСКА23124740-2440
5Динамо23123832-2639
6Сочи22107533-2537
7Ростов23114830-2337
8Рубин22114731-2637
9Краснодар23104944-3034
10Химки2295827-3132
11Ахмат23851022-2929
12Урал23511720-3026
13Ротор23461312-3618
14Арсенал23451419-4017
15Уфа23351515-3714
16Тамбов22341514-3813

 

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