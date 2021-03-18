"Спартак" разгромил "Урал" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" обыграли екатеринбургский "Урал" со счетом 5:1 в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе "Спартака" голы забили Джордан Ларссон (12-я и 57-я минуты), Квинси Промес (26) и Александр Соболев (45+3, 90+7, оба - с пенальти). У "Урала" отличился Эрик Бикфалви (55, с пенальти). На 31-й минуте поле покинул получивший повреждение полузащитник "Спартака" Алекс Крал, его заменил Йоррит Хендрикс.
Матч начался с минуты молчания в память об отце председателя совета директоров "Спартака" Леонида Федуна, народном враче СССР Арнольде Федуне. Также футболисты почтили память ушедшего из жизни серебряного призера чемпионата Европы 1964 года в составе сборной СССР Юрия Шикунова.
"Спартак" одержал третью победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка в 23 матчах. "Урал" идет 12-м с 26 очками после 23 встреч, прервав беспроигрышную серию в чемпионате страны из пяти игр.
В следующем туре "Спартак" в гостях сыграет с "Ростовом", а "Урал" дома примет тульский "Арсенал". Обе встречи пройдут 4 апреля, после паузы на матчи сборных.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|23
|14
|6
|3
|53-21
|48
|2
|Спартак
|23
|13
|5
|5
|46-26
|44
|3
|Локомотив
|23
|12
|4
|7
|30-26
|40
|4
|ЦСКА
|23
|12
|4
|7
|40-24
|40
|5
|Динамо
|23
|12
|3
|8
|32-26
|39
|6
|Сочи
|22
|10
|7
|5
|33-25
|37
|7
|Ростов
|23
|11
|4
|8
|30-23
|37
|8
|Рубин
|22
|11
|4
|7
|31-26
|37
|9
|Краснодар
|23
|10
|4
|9
|44-30
|34
|10
|Химки
|22
|9
|5
|8
|27-31
|32
|11
|Ахмат
|23
|8
|5
|10
|22-29
|29
|12
|Урал
|23
|5
|11
|7
|20-30
|26
|13
|Ротор
|23
|4
|6
|13
|12-36
|18
|14
|Арсенал
|23
|4
|5
|14
|19-40
|17
|15
|Уфа
|23
|3
|5
|15
|15-37
|14
|16
|Тамбов
|22
|3
|4
|15
|14-38
|13