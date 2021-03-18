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Футбол в России

"Динамо" в большинстве победило "Краснодар" в матче РПЛ, отыграв отставание в два мяча

Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу московской команды. На 18-й минуте был удален защитник "Краснодара" Кайо

КРАСНОДАР, 18 марта. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" обыграли "Краснодар" со счетом 3:2 в гостевом матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе "Динамо" голы забили Даниил Фомин (59-я минута) и 18-летний нападающий Константин Тюкавин (66 и 80), которому в эпизоде с первым голом ассистировал 17-летний Арсен Захарян. У "Краснодара" отличились Тони Вильена (11) и Юрий Газинский (51). На 18-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник "Краснодара" Кайо.

"Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков после 23 матчей. "Краснодар" идет девятым, имея в активе 34 очка после 23 встреч.

В следующем туре подопечные Сандро Шварца дома примут "Уфу", "Краснодар" на домашнем стадионе встретится с грозненским "Ахматом". Обе встречи пройдут 3 апреля, после паузы на игры сборных.

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит23146353-2148
2Спартак23135546-2644
3Локомотив23124730-2640
4ЦСКА23124740-2440
5Динамо23123832-2639
6Сочи22107533-2537
7Ростов23114830-2337
8Рубин22114731-2637
9Краснодар23104944-3034
10Химки2295827-3132
11Ахмат23851022-2929
12Урал23511720-3026
13Ротор23461312-3618
14Арсенал23451419-4017
15Уфа23351515-3714
16Тамбов22341514-3813

 

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