"Динамо" в большинстве победило "Краснодар" в матче РПЛ, отыграв отставание в два мяча

КРАСНОДАР, 18 марта. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" обыграли "Краснодар" со счетом 3:2 в гостевом матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе "Динамо" голы забили Даниил Фомин (59-я минута) и 18-летний нападающий Константин Тюкавин (66 и 80), которому в эпизоде с первым голом ассистировал 17-летний Арсен Захарян. У "Краснодара" отличились Тони Вильена (11) и Юрий Газинский (51). На 18-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник "Краснодара" Кайо.
"Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков после 23 матчей. "Краснодар" идет девятым, имея в активе 34 очка после 23 встреч.
В следующем туре подопечные Сандро Шварца дома примут "Уфу", "Краснодар" на домашнем стадионе встретится с грозненским "Ахматом". Обе встречи пройдут 3 апреля, после паузы на игры сборных.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|23
|14
|6
|3
|53-21
|48
|2
|Спартак
|23
|13
|5
|5
|46-26
|44
|3
|Локомотив
|23
|12
|4
|7
|30-26
|40
|4
|ЦСКА
|23
|12
|4
|7
|40-24
|40
|5
|Динамо
|23
|12
|3
|8
|32-26
|39
|6
|Сочи
|22
|10
|7
|5
|33-25
|37
|7
|Ростов
|23
|11
|4
|8
|30-23
|37
|8
|Рубин
|22
|11
|4
|7
|31-26
|37
|9
|Краснодар
|23
|10
|4
|9
|44-30
|34
|10
|Химки
|22
|9
|5
|8
|27-31
|32
|11
|Ахмат
|23
|8
|5
|10
|22-29
|29
|12
|Урал
|23
|5
|11
|7
|20-30
|26
|13
|Ротор
|23
|4
|6
|13
|12-36
|18
|14
|Арсенал
|23
|4
|5
|14
|19-40
|17
|15
|Уфа
|23
|3
|5
|15
|15-37
|14
|16
|Тамбов
|22
|3
|4
|15
|14-38
|13