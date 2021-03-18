"Динамо" в большинстве победило "Краснодар" в матче РПЛ, отыграв отставание в два мяча

КРАСНОДАР, 18 марта. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" обыграли "Краснодар" со счетом 3:2 в гостевом матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе "Динамо" голы забили Даниил Фомин (59-я минута) и 18-летний нападающий Константин Тюкавин (66 и 80), которому в эпизоде с первым голом ассистировал 17-летний Арсен Захарян. У "Краснодара" отличились Тони Вильена (11) и Юрий Газинский (51). На 18-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник "Краснодара" Кайо.

"Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков после 23 матчей. "Краснодар" идет девятым, имея в активе 34 очка после 23 встреч.

В следующем туре подопечные Сандро Шварца дома примут "Уфу", "Краснодар" на домашнем стадионе встретится с грозненским "Ахматом". Обе встречи пройдут 3 апреля, после паузы на игры сборных.