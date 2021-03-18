Вратарь клуба НХЛ "Рейнджерс" Шестеркин вернулся к тренировкам после травмы

ТАСС, 18 марта. Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин вернулся к тренировкам с командой после травмы. Об этом в Twitter сообщил журналист газеты USA Today Винс Меркольяно.

5 марта в матче против "Нью-Джерси" 25-летний Шестеркин получил травму в конце третьего периода и покинул площадку при помощи партнеров по команде. Россиянин пропустил семь матчей.

"Игорь Шестеркин сегодня тренируется с командой", - написал Меркольяно. Вратарь может сыграть в субботнем матче против "Вашингтона".

Шестеркин был выбран "Рейнджерс" на драфте НХЛ в 2014 году в четвертом раунде под общим 118-м номером. Он проводит второй сезон в лиге, в текущем чемпионате он сыграл в 15 матчах и одержал шесть побед.