"Баскония" обыграла "Зенит" в Евролиге, совершив рывок 19:0 в конце матча

ТАСС, 18 марта. Баскетболисты российского "Зенита" из Санкт-Петербурга уступили испанской "Басконии" со счетом 75:79 в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Самым результативным игроком матча стал форвард "Басконии" Алек Питерс, набравший 17 очков. У "Зенита" больше всего очков набрал Матеуш Понитка (15). По ходу четвертой четверти "Баскония" организовала рывок со счетом 19:0.

"Зенит" опустился на восьмое место в турнирной таблице Евролиги, одержав 16 побед при 13 поражениях. "Баскония" идет девятой, имея в активе 16 побед при 14 поражениях.

В следующем матче "Зенит" в гостях сыграет с подмосковными "Химками", а "Баскония" на своем паркете примет итальянскую "Олимпию Милано". Обе встречи пройдут 26 марта.