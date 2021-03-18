"Арсенал", "Рома" и "Гранада" вышли в 1/4 финала Лиги Европы

ТАСС, 18 марта. Итальянский футбольный клуб "Рома" в гостях одержал победу над украинским "Шахтером" со счетом 2:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

В составе победителей забитыми мячами отметился Борха Майораль (48-я и 72-я минуты), у проигравших отличился Жуниор Мораес (59).

Первый матч завершился со счетом 3:0 в пользу "Ромы", итальянский клуб вышел в 1/4 финала турнира.

Команды встретились на уровне еврокубков в восьмой раз в истории. До нынешнего сезона "Рома" и "Шахтер" провели шесть встреч в Лиге чемпионов. На счету итальянского клуба победы в двух матчах, украинцы побеждали четыре раза.

Также в 1/4 финала пробились английский "Арсенал", оказавшийся сильнее греческого "Олимпиакоса" (3:1; 0:1), и испанская "Гранада", прошедшая норвежский "Мольде" (2:0, 1:2).

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы пройдет 19 марта. Первые матчи запланированы на 8 апреля, ответные встречи пройдут 15 апреля.