Борец Шарипов не сумел завоевать олимпийскую лицензию на турнире в Будапеште

ТАСС, 18 марта. Российский борец Шамиль Шарипов проиграл белорусу Джанису Хроменкову в весовой категории до 125 кг на европейском квалификационном турнире в Будапеште и не смог завоевать лицензию для выступления на Олимпийских играх в Токио.

Схватка завершилась со счетом 4:2 в пользу Шарипова, однако повтор из-за выброшенного "челленджа" подтвердил фиксацию двух баллов белорусскому спортсмену, который в итоге одержал победу при счете 4:4 по дополнительным показателям.

Последним турниром, где россияне смогут завоевать олимпийскую лицензию в весовой категории до 125 кг, станет квалификационный турнир в Болгарии, который пройдет с 6 по 9 мая.