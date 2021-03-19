Главный тренер "Рейнджерс" Джеррард обвинил футболиста пражской "Славии" в расизме

ТАСС, 19 марта. Главный тренер шотландского футбольного клуба "Рейнджерс" Стивен Джеррард заявил, что игрок чешской "Славии" из Праги Ондржей Кудела использовал оскорбительные высказывания расистского характера в адрес полузащитника шотландской команды Глена Камара во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Комментарий Джеррарда приводит вещательная корпорация BBC.

"Славия" в гостях обыграла "Рейнджерс" со счетом 2:0 и вышла в четвертьфинал турнира. Инцидент между Куделой и Камара произошел на последних минутах встречи и вызвал массовую потасовку между футболистами обеих команд.

"Игроки сказали мне, что Камара подвергся расовому насилию", - сказал Джеррард. - Я знаю Глена и доверяю ему на 100%".