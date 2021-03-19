Главный тренер "Рейнджерс" Джеррард обвинил футболиста пражской "Славии" в расизме

ТАСС, 19 марта. Главный тренер шотландского футбольного клуба "Рейнджерс" Стивен Джеррард заявил, что игрок чешской "Славии" из Праги Ондржей Кудела использовал оскорбительные высказывания расистского характера в адрес полузащитника шотландской команды Глена Камара во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Комментарий Джеррарда приводит вещательная корпорация BBC.
"Славия" в гостях обыграла "Рейнджерс" со счетом 2:0 и вышла в четвертьфинал турнира. Инцидент между Куделой и Камара произошел на последних минутах встречи и вызвал массовую потасовку между футболистами обеих команд.
"Игроки сказали мне, что Камара подвергся расовому насилию", - сказал Джеррард. - Я знаю Глена и доверяю ему на 100%".
"Теперь дело за УЕФА. Я надеюсь, что этот инцидент будет расследован", - добавил главный тренер "Рейнджерс".
Сообщается, что после матча Джеррард вместе с делегатами Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) общался с главным тренером "Славии" Йиндржихом Трпишовским по поводу инцидента.
8 декабря из-за расистского скандала был прерван матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между французским ПСЖ и турецким "Истанбул Башакшехиром". Футболисты и тренеры турецкой команды покинули поле, как утверждала турецкая сторона, из-за расистских оскорблений со стороны румынского судьи Себастьяна Колтеску, который был резервным арбитром, в адрес представителя тренерского штаба "Башакшехира" Пьера Вебо. Встреча была доиграна на следующий день и завершилась победой ПСЖ со счетом 5:1, матч обслуживала другая бригада судей. 8 марта Колтеску был дисквалифицирован до конца сезона.