{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига Европы

Главный тренер "Рейнджерс" Джеррард обвинил футболиста пражской "Славии" в расизме

Джеррард заявил, что игрок "Славии" Ондржей Кудела использовал оскорбительные высказывания расистского характера в адрес полузащитника "Рейнджерс" Глена Камара
Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Описание
Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

ТАСС, 19 марта. Главный тренер шотландского футбольного клуба "Рейнджерс" Стивен Джеррард заявил, что игрок чешской "Славии" из Праги Ондржей Кудела использовал оскорбительные высказывания расистского характера в адрес полузащитника шотландской команды Глена Камара во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Комментарий Джеррарда приводит вещательная корпорация BBC.

"Славия" в гостях обыграла "Рейнджерс" со счетом 2:0 и вышла в четвертьфинал турнира. Инцидент между Куделой и Камара произошел на последних минутах встречи и вызвал массовую потасовку между футболистами обеих команд.

"Игроки сказали мне, что Камара подвергся расовому насилию", - сказал Джеррард. - Я знаю Глена и доверяю ему на 100%".

Футболисты "Рейнджерс" Глен Камара и "Славии" Ондржей Кудела (в центре) EPA-EFE/Ian MacNicol
Описание
Футболисты "Рейнджерс" Глен Камара и "Славии" Ондржей Кудела (в центре)
© EPA-EFE/Ian MacNicol

"Теперь дело за УЕФА. Я надеюсь, что этот инцидент будет расследован", - добавил главный тренер "Рейнджерс".

Сообщается, что после матча Джеррард вместе с делегатами Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) общался с главным тренером "Славии" Йиндржихом Трпишовским по поводу инцидента.

8 декабря из-за расистского скандала был прерван матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между французским ПСЖ и турецким "Истанбул Башакшехиром". Футболисты и тренеры турецкой команды покинули поле, как утверждала турецкая сторона, из-за расистских оскорблений со стороны румынского судьи Себастьяна Колтеску, который был резервным арбитром, в адрес представителя тренерского штаба "Башакшехира" Пьера Вебо. Встреча была доиграна на следующий день и завершилась победой ПСЖ со счетом 5:1, матч обслуживала другая бригада судей. 8 марта Колтеску был дисквалифицирован до конца сезона.

Футбол в России
Погоня за "Зенитом" продолжается. "Спартак" разгромил "Урал" в матче чемпионата России
Красно-белые выиграли со счетом 5:1 и продолжают преследовать действующего чемпиона России и лидера текущего сезона, отставая от него на четыре очка
Погоня за "Зенитом" продолжается.
Читать полностью