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ММА

Гаджиев допустил, что Нурмагомедов возобновит карьеру

Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил, что россиянин официально завершил карьеру
Камил Гаджиев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Камил Гаджиев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА , 19 марта. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов потенциально еще может вернуться в смешанные единоборства (ММА). Такое мнение ТАСС высказал промоутер Камил Гаджиев.

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Ранее президент UFC Дэйна Уайт и Нурмагомедов встретились в США. Уайт объявил о том, что россиянин окончательно завершил карьеру.

"Я думаю, что Дэйна Уайт через некоторое время, безусловно, вернется к этому разговору, - сказал Гаджиев. - Хабиб все равно будет на передовой, будет приезжать на турниры. Где-то в какой-то полусерьезной или серьезной форме этот разговор в любом случае встанет. Уайт просто подвел некоторую черту под большим количеством новостей, которые были в последнее время".

"Но я уверен, что через некоторое время они вернутся к этому разговору. Я допускаю, что Хабиб может вернуться в ММА - возьмет в один прекрасный момент и захочет снова испытывать эти эмоции. Но если говорить про здравый смысл, особо в этом смысла нет, свое место в истории мирового ММА Хабиб получил раз и навсегда, а подготовка к поединку занимает довольно много времени", - добавил собеседник агентства.

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