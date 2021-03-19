Кабмин может выделить дополнительные средства на арену в Новосибирске к молодежному ЧМ

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 1 апреля рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств на строительство Ледовой арены в Новосибирске, где должен пройти молодежный чемпионат мира по хоккею 2023 года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства.

Соответствующее поручение глава кабмина дал по итогам состоявшейся в начале марта рабочей поездки в Новосибирскую область.

"Минспорт, Минфин и Минэкономразвития совместно с правительством Новосибирской области должны проработать вопрос о выделении дополнительных средств из федерального бюджета на завершение строительства Ледовой арены в Новосибирске, на которой в 2023 году пройдет чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, основную финансовую нагрузку по возведению ледовой арены несет областной бюджет, объем федеральных средств в общей сумме составляет 35%. По словам Травникова, на дофинансирование строительства необходимо 2,5 млрд рублей. Как указано в опубликованном на сайте кабмина перечне поручений, предложения о дополнительном финансировании возведения арены должны быть представлены в правительство до 1 апреля.

Молодежный чемпионат мира планируется провести в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года. В Новосибирске матчи турнира пройдут с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года на новой хоккейной арене, строящейся сейчас на левобережье города. Также к чемпионату планируется возвести новую станцию метро "Спортивная", которая сможет принять до 30 тыс. пассажиров в день.