Лыжница Кулешова восстановилась после травмы и выступит на чемпионате России в Тюмени

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года в лыжной женской эстафете Анастасия Седова, выступающая сейчас под фамилией мужа - Кулешова, восстановилась после травмы и намерена выступить на чемпионате России в Тюмени. Об этом ТАСС сообщила тренер и мать спортсменки Елена Седова.

Кулешова (Седова) выиграла бронзу Игр в южнокорейском Пхёнчхане вместе Натальей Непряевой, Юлией Ступак (Белоруковой) и Анной Нечаевской. В том же составе лыжная команда России год спустя заняла третье место на чемпионате России в австрийском Зефельде. Кулешова вернулась в лыжный спорт после рождения ребенка перед началом сезона-2020/21, однако зимой вынуждена была надолго прервать выступления из-за травмы.

"Настя собирается на чемпионат России, - сказала Елена Седова. - Она только что пробежала Нижегородский лыжный марафон (13 марта - прим. ТАСС), где заняла первое место, ранее она также одержала победу на местных ведомственных соревнованиях. Со здоровьем все в порядке".

У спортсменки, возобновившей тренировки после родов, в начале года обострилась старая травма ноги. Ей была сделана операция. "Президент Федерации лыжных гонок России Елена Валерьевна Вяльбе поддержала Настю, сказав, что будет рассчитывать на нее в олимпийском сезоне, а в этом пожелала спокойного восстановления, - отметила тренер. - Она также сказала, что ждет ее на чемпионате России".

Кулешовой 26 лет, на чемпионате мира - 2019 она была шестой в гонке на 10 км с раздельным стартом, девятой в скиатлоне на 15 км и 14-й - в лыжном марафоне на 30 км. В гонках на 10 и 30 км она показала тогда лучшие результаты среди российских лыжниц.

Чемпионат России пройдет в Тюмени с 27 марта по 4 апреля. В программе соревнований шесть дисциплин. В турнире планируют принять участие все сильнейшие лыжники, включая действующего обладателя Кубка мира Александра Большунова, двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова, призеров Олимпийских игр Непряеву, Ступак, Алексея Червоткина и Дениса Спицова.