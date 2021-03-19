Фигуристка Синицина рассказала о том, как перенесла коронавирусную инфекцию

ТАСС, 19 марта. Российская фигуристка Виктория Синицина была госпитализирована и провела шесть дней в больнице из-за резко ухудшившегося самочувствия вследствие заражения коронавирусной инфекцией. Комментарий спортсменки приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Синицина выступает вместе с Никитой Кацалаповым в танцах на льду. В текущем сезоне они сумели победить на этапе серии Гран-при в Москве, несмотря на пропуск начала сезона из-за травмы партнерши и заражения коронавирусом. Спортсмены вошли в состав российской команды на чемпионат мира в Стокгольме, который пройдет 22-28 марта.

"Заболела сильно, было очень плохо. Высокая температура, со всеми вытекающими, - сказала Синицина. - Поначалу думала, пройдет, дома отлежусь, вылечусь. Но когда поняла, что все намного серьезнее, позвонила Никите, Александру Вячеславовичу [Жулину]. Они сразу сказали: "Скорую вызывай", потому что у меня аж руки сводило, трясло так".

"Было очень страшно: одна дома, понимаю, что теряю контроль. Не дай бог, и никто не поможет. В первый раз в жизни в больницу попала. Шесть дней провела там. Потом две недели дома находилась, восстанавливалась", - добавила спортсменка.

В активе 25-летней спортсменки серебряная награда чемпионата мира (2019), победа на чемпионате Европы (2020), бронзовые награды командного чемпионата мира (2019) и Универсиады (2013).