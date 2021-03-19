Девять футболистов сборной России присоединились к команде на сборах в Сочи

СОЧИ, 19 марта. /ТАСС/. Девять игроков сборной России по футболу приехали на сборы в Сочи, где национальная команда готовится к матчам отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. Еще один игрок, Роман Зобнин, присоединится к сборной во второй половине дня, сообщил пресс-атташе команды Игорь Владимиров.

"Приехали девять игроков, Роман Зобнин приедет во второй половине дня. У него МРТ, ждем его ближе к вечеру", - сказал Владимиров.

К сборам присоединились Александр Соболев, Георгий Джикия, Илья Кутепов (все - "Спартак"), Антон Шунин, Роман Нойштедтер, Даниил Фомин (все - "Динамо"), Игорь Смольников, Алексей Ионов (оба - "Краснодар") и Рифат Жемалетдинов из "Локомотива".

В пятницу команда проводит вторую тренировку в Сочи на базе "Юг-спорт". Сборы будут длиться до 22 марта, после чего игроки отправятся на Мальту. Сборная России сыграет в гостях с командой Мальты (24 марта), дома со словенцами (27 марта) и в гостях со словаками (30 марта).