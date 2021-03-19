На федеральных спортивных базах с мая 2020 года выявлено 286 случаев заражения COVID-19

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. На федеральных спортивных базах было выявлено 286 случаев заражения коронавирусом с мая 2020 года. Об этом на заседании коллегии Министерства спорта РФ заявил директор департамента спорта высших достижений Минспорта Алексей Морозов.

Федеральные спортивные базы прекратили свою работу на время карантина, их работа была возобновлена в мае.

"С мая месяца, когда у нас работают федеральные базы, на них ежедневно находится 1 500 спортсменов. За весь этот период у нас зафиксировано 286 случаев заражения коронавирусной инфекцией, - сказал Морозов. - Цифра вроде как большая, а вроде небольшая. Но для нас это прежде всего обстановка внутри команды, чтобы не получилась цепная реакция".

"Три недели назад у нас был небольшой праздник, когда по итогам двух недель не было зафиксировано ни одного случая заражения. Для нас это была маленькая победа. Думаю, с вакцинацией число зараженных будет сокращаться", - добавил Морозов.