Федеральное медико-биологическое агентство откроет медцентр на Играх в Токио

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) откроет медицинский центр на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио. Об этом на заседании коллегии Министерства спорта РФ заявила заместитель руководителя ФМБА Юлия Мирошникова.

"379 медицинских работников готовятся выехать вместе со сборной России в Токио. Из них 177 врачей, 173 массажиста и 29 психологов, - сказала Мирошникова. - С целью оптимизации оказания медицинской помощи в период проведения Игр нами будет развернут олимпийский центр в Олимпийской деревне. Его работа будет продлена и на период Паралимпийских игр".

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа, Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября.