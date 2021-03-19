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Лига наций

CAS сохранил в силе техническое поражение сборной Украины по футболу в матче Лиги наций

Встреча с командой Швейцарии должна была пройти 17 ноября, украинская сторона была объявлена виновной в невозможности проведения поединка из-за вспышки коронавируса в составе сборной

ТАСС, 19 марта. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Украинской ассоциации футбола на решение присудить сборной Украины техническое поражение в матче Лиги наций со швейцарцами. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Иск Украинской ассоциации футбола был связан с присуждением технического поражения сборной Украины (0:3), в связи с которым команда покинула лигу А. Встреча должна была пройти 17 ноября в швейцарском Люцерне. Украинская сторона была объявлена виновной в невозможности проведения поединка из-за вспышки коронавируса в составе команды, члены сборной были помещены по прибытии на карантин.

Украинская ассоциация футбола в своей апелляции требовала отмены технического поражения и переигровки встречи или решения ее судьбы жребием.

CAS в своем решении признал правильным интерпретацию правил в отношении украинской сборной, а также присуждение ей технического поражения. В связи с тем, что украинская сторона, по мнению CAS, выступила жертвой пандемии в данной ситуации, Украинская ассоциация футбола не должна будет выплачивать каких-либо издержек Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) или Швейцарской федерации футбола из-за невозможности организовать матч.

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