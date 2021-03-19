Шлеменко проведет бой на турнире AMC Fight Nights во Владивостоке 7 мая

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российский боец Александр Шлеменко проведет поединок на турнире AMC Fight Nights во Владивостоке 7 мая. Об этом Шлеменко сообщил ТАСС.

"Бой 7 мая во Владивостоке на турнире AMC Fight Nights. Соперник будет известен со дня на день. Есть несколько вариантов, просто пока не подписан контракт", - сказал Шлеменко.

В активе 36-летнего Шлеменко 59 побед и 13 поражений в ММА. Еще один бой был признан несостоявшимся. Шлеменко выступал в Bellator с 2010 по 2018 год. Он также был чемпионом организации.