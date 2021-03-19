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Допинг в спорте

Матыцин: Россия достигла успехов в вопросе формирования нулевой терпимости к допингу

Антидопинговая деятельность была одним из вопросов повестки дня заседании коллегии Минспорта РФ, которое состоялось в пятницу
Министр спорта РФ Олег Матыцин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российский спорт достиг определенных успехов в вопросе формирования в своем сообществе нулевой терпимости к нарушениям антидопинговых правил. Об этом журналистам заявил после окончания заседания коллегии Министерства спорта РФ его руководитель Олег Матыцин.

"Обсудили вопросы формирования нулевой терпимости к употреблению допинга. Успехи в этом направлении есть", - сказал Матыцин.

Антидопинговая деятельность была одним из вопросов повестки дня заседании коллегии Минспорта РФ, которое состоялось в пятницу.

Теги
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