"Аякс" сыграет с "Ромой" в четвертьфинале Лиги Европы

ТАСС, 19 марта. Нидерландский "Аякс" и итальянская "Рома" встретятся в 1/4 финала футбольной Лиги Европы. Жеребьевка состоялась в пятницу в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне.

В других четвертьфинальных парах сыграют "Гранада" (Испания) и "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Арсенал" (Англия) и "Славия" (Чехия), "Динамо" (Загреб, Хорватия) и "Вильярреал" (Испания).

В 1/2 финала победитель пары "Гранада" - "Манчестер Юнайтед" встретится с сильнейшим в паре "Аякс" - "Рома", победитель в паре "Арсенал" - "Славия" сыграет с сильнейшим в паре "Динамо" - "Вильярреал".

Первые матчи 1/4 финала пройдут 8 апреля, ответные - 15 апреля. Команды, указанные в парах первыми, начнут противостояние дома. Первые матчи 1/2 финала состоятся 29 апреля, ответные - 6 мая.

Финал турнира состоится в польском Гданьске 26 мая. Действующим победителем Лиги Европы является испанская "Севилья".