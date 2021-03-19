FT: УЕФА намерен создать совместное предприятие с Ассоциацией европейских клубов

ЛОНДОН, 19 марта. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Ассоциация европейских клубов (ECA), представляющая более 200 команд, активно обсуждают возможность создания совместного предприятия. Об этом сообщает в пятницу газета Financial Times со ссылкой на лиц, осведомленных о ходе переговоров, которые находятся "в продвинутой стадии".

По их данным, подробное предприятие будет контролировать все средства массовой информации и права на спонсорство таких соревнований, как Лига чемпионов и Лига Европы. Таким образом ведущие футбольные клубы Европы намерены получить новые полномочия "в управлении и контроле соревнований", чтобы решать коммерческое будущее прежде всего Лиги чемпионов, что станет самым большим изменением в организации соревнований за последние десятилетия, говорится в статье.

В настоящее время этот турнир, приносящий наибольшие доходы, проводится исключительно УЕФА, который ежегодно распределяет между клубами-участниками около €3,25 млрд.

Переговоры между УЕФА и ECA также призваны, по сведениям газеты, "предотвратить реализацию альтернативного плана" стоимостью $6 млрд, поддерживаемого банком JPMorgan Chase, по созданию европейской Суперлиги некоторыми клубами, в том числе испанскими "Реалом" и "Барселоной".

Ранее телеканал Sky Sports сообщил об организации "Ливерпулем", "Манчестер Юнайтед" и другими европейскими топ-клубами нового международного клубного турнира, который получит название "Европейская премьер-лига". Ожидается, что в турнире смогут участвовать до 18 команд, матчи будут проходить параллельно национальным и европейским турнирам по круговой системе. Планируется, что первый сезон турнира начнется не раньше 2022 года, победитель будет определяться в играх плей-офф.

Ряд глав ведущих клубов Европы, по последним сообщениям в СМИ, уже обсудили возможность организации турнира. Переговоры провели президенты испанского "Реала" Флорентино Перес и итальянского "Ювентуса" Андреа Аньелли. Председатель правления германской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что клуб не намерен участвовать в Европейской премьер-лиге.