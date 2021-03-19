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Зимние олимпийские виды спорта

Бельгийская сноубордистка завоевала золото в слоупстайле на юниорском первенстве мира

Турнир проходит в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 19 марта. /ТАСС/. Сноубордистка из Бельгии Эви Поппе завоевала золото в дисциплине "слоупстайл" на проходящем в Красноярске юниорском первенстве мира. Среди мужчин в этой же дисциплине победу одержал японец Рикуто Ватанабэ, говорится в сообщении оргкомитета соревнований.

Серебряную медаль в соревнованиях женщин завоевала Юра Мурасе (Япония). Бронзовым призером стала Тельма Саркипаю (Финляндия). Поппе в беседе с журналистами отметила высокий уровень организации первенства. "Я рада успеху, рада быть в России. Организация мероприятия потрясающая. Мне очень понравилась церемония открытия, великолепный фейерверк. Это было очень мило", - сказала она.

Среди мужчин серебряную медаль получил японец Аото Каваками, бронза у нидерландца Сэма Вермата.

Первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров проходит на трассах кластера "Сопка" с 18 по 27 марта. Турнир в России проходит впервые.

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Зимние олимпийские виды спорта
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