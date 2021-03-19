Макгрегор прокомментировал окончательный уход Нурмагомедова из единоборств

ТАСС, 19 марта. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор в своем Instagram пожелал Хабибу Нурмагомедову "счастливого ухода на пенсию" после объявления об окончательном завершении карьеры российского бойца.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт и Нурмагомедов встретились в США. Уайт объявил о том, что россиянин окончательно завершил карьеру. В 2018 году Нурмагомедов и Макгрегор провели бой за титул чемпиона UFC в легком весе, ирландец проиграл в четвертом раунде удушающим приемом.

"Счастливого ухода на пенсию, мальчик. Никогда не забывайте, кто пришел в эту игру первым и сделал вас. Помните: если вы так не любите весогонку, то все, что вам нужно сделать - это подняться на дивизион выше. Будь здоров", - написал Макгрегор.

В октябре 2020 года Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и объявил о завершении карьеры. Свое решение он объяснил обещанием маме.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул в поединках против Макгрегора, американца Дастина Порье и Гэтжи. 32-летний Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения, в UFC он выступал с 2012 года, одержав 13 побед.