Футболист "Фиорентины" Кокорин проходит лечение в римской больнице

ТАСС, 19 марта. Российской нападающий итальянского футбольного клуба "Фиорентина" Александр Кокорин проходит курс лечения по поводу повреждения прямой мышцы бедра левой ноги в римской клинике "Вилла Стюарт". Об этом сообщает газета "Спорт-Экспресс".

11 марта стало известно, что Кокорин тренируется по индивидуальной программе. Нападающий усугубил травму и покинул расположение "Фиорентины", чтобы пройти лечение в Риме.

30-летний форвард выступает за "Фиорентину" с января 2021 года. В текущем сезоне он провел три матча, проведя в сумме 77 минут на поле, и не отметился результативными действиями. Флорентийский клуб с 29 очками после 27 игр занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.