Потапов: российские фристайлисты не усложняли программу на юниорском чемпионате мира

КРАСНОЯРСК, 19 марта. /ТАСС/. Российские фристайлисты, завоевавшие в пятницу золото в командных соревнованиях по акробатике на проходящем в Красноярске юниорском первенстве мира по фристайлу и сноуборду, не усложняли программу. Об этом сказал журналистам фристайлист Артем Потапов.

В четверг, в первый день соревнований, Потапов также завоевал первую золотую медаль в одиночном зачете.

"Мы старались выполнить программу, не усложняли, выполнили ее спокойно. Был поставлен план, мы его выполнили и достойно победили", - сказал он.

Первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров проходит на трассах кластера "Сопка" с 18 по 27 марта. Турнир проходит в России впервые.