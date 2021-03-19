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Зимние олимпийские виды спорта

Потапов: российские фристайлисты не усложняли программу на юниорском чемпионате мира

В пятницу россияне завоевали золотые награды в командных соревнованиях по акробатике

КРАСНОЯРСК, 19 марта. /ТАСС/. Российские фристайлисты, завоевавшие в пятницу золото в командных соревнованиях по акробатике на проходящем в Красноярске юниорском первенстве мира по фристайлу и сноуборду, не усложняли программу. Об этом сказал журналистам фристайлист Артем Потапов.

В четверг, в первый день соревнований, Потапов также завоевал первую золотую медаль в одиночном зачете.

"Мы старались выполнить программу, не усложняли, выполнили ее спокойно. Был поставлен план, мы его выполнили и достойно победили", - сказал он.

Первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров проходит на трассах кластера "Сопка" с 18 по 27 марта. Турнир проходит в России впервые.

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Зимние олимпийские виды спорта
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