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Футбол в России

"Спартак" прокомментировал информацию о судебном иске от компании "Капитальные активы"

В клубе пока изучают ситуацию

ТАСС, 19 марта. Московский "Спартак" еще не получил документы по судебному иску от компании "Капитальные активы", которая является акционером футбольного клуба. Об этом сообщил глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов, чей комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс".

Как ранее сообщал Telegram-канал Baza, иск компании содержал требование признать недействительным решение совета директоров клуба, согласно которому глава совета директоров красно-белых Леонид Федун самостоятельно определял сумму компенсации по увольнению бывшему генеральному директору Шамилю Газизову, который покинул пост в декабре 2020 года.

"Ничего пока не могу сказать. Иск к нам не пришел еще, соответственно, такие вещи должны сначала посмотреть юристы. Все откладывается на понедельник или вторник. С нашей стороны позиции нет, будем изучать", - сказал Фетисов.

Сообщается, что несколько недель назад иск был подан в Арбитражный суд города Москвы. 19 марта стало известно, что рассмотрение дела приостановлено в связи с тем, что не все участники процесса были предупреждены о суде. Теперь иск будет рассмотрен в середине апреля.

"Спартак" за восемь туров до конца чемпионата России занимает в турнирной таблице второе место, отставая от лидирующего "Зенита" на 7 очков.

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