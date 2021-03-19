Команда Пермского края стала абсолютным победителем на Всероссийских сельских зимних играх

ПЕРМЬ, 19 марта. /ТАСС/. Команда Пермского края стала абсолютным победителем финальных соревнований X Всероссийских сельских зимних игр, которые проходили в Перми с 16 марта. Церемония закрытия и награждение состоялись в пятницу в спорткомплексе имени Сухарева.

"Десятые всероссийские сельские зимние игры прошу считать закрытыми. Мы провели их на достойном уровне. Всех победителей и призеров поздравляю с заслуженным наградами, особенно команду своего родного Пермского края", - сказал на церемонии губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

X Всероссийские зимние сельские игры проходят в Перми в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" с 16 по 20 марта, в них принимают участие более 700 человек из более чем 40 регионов России. Работники сельского, лесного, рыбного хозяйств, потребительской кооперации, фермеры, а также работники социальной сферы, постоянно проживающие в сельской местности, соревновались в семи дисциплинах - лыжных гонках, шахматах и шашках, троеборье механизаторов и дояров, полиатлон и других. Всероссийские зимние сельские спортивные игры впервые прошли в Ижевске в 2003 году, после чего они проходили по нечетным годам на территории Урала и Сибири. Пермский край, по словам Махонина, принимал соревнования уже во второй раз.

Также в дни игр в центре Перми на городской эспланаде развернулась ярмарка сельхозпроизводителей Прикамья, где все желающие могут приобрести продукцию от местных фермеров и садоводов, принять участие в мастер-классах.