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КХЛ

Лямся: "Салават Юлаев" старался играть с "Ак Барсом" агрессивно, исход матча решили детали

"Ак Барс" победил в овертайме со счетом 2:1 и удвоил преимущество в серии второго раунда плей-офф КХЛ
Главный тренер ХК "Салават Юлаев" Томи Лямся Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Главный тренер ХК "Салават Юлаев" Томи Лямся
© Сергей Фадеичев/ТАСС

КАЗАНЬ, 19 марта. /ТАСС/. Игроки уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" старались в матче против казанского "Ак Барса" вести агрессивную игру, но исход игры решили маленькие детали и обстоятельства. Об этом журналистам заявил главный тренер уфимского клуба Томи Лямся.

"Ак Барс" на домашней площадке в овертайме одержал победу над "Салаватом Юлаевым" со счетом 2:1 и удвоил преимущество в серии второго раунда плей-офф КХЛ. Третий матч противостояния пройдет в Уфе 21 марта.

"Как часто бывает в играх плей-офф, самые маленькие детали решают исход противостояния. Как раз сегодня тот самый случай. Да, мы сегодня чуть более агрессивно играли в атаке, этого и ожидали от своей команды. Сегодня так сложилось, что именно какие-то маленькие обстоятельства повлияли на исход", - сказал Лямся.

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