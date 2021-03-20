Дубль Овечкина принес "Вашингтону" победу в матче НХЛ против "Рейнджерс"

Овечкин отличился в пятом матче подряд и набрал 25 очков (14 голов + 11 передач) в 26 встречах. Капитан "Вашингтона" забросил 720 шайб в 1 178 играх регулярных чемпионатов, что является шестым результатом в истории НХЛ. Лидирует канадец Уэйн Гретцки (894 гола в 1 487 матчах), при этом в первой пятерке нет хоккеистов, которые в настоящее время выступают в НХЛ, после Гретцки идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731). Овечкин провел 147-й матч, в котором забросил как минимум две шайбы, сравнявшись по этому показателю с Хоу. Это четвертый результат в истории НХЛ, первым в списке идет Гретцки (189 матчей), далее следуют Халл (158) и Марио Лемье (154).

Панарин отметился результативным действием в шестой игре подряд и третьей кряду после возвращения, набрав 25 очков (8+17) в 18 матчах. 20 февраля бывший главный тренер подмосковного "Витязя" Андрей Назаров в интервью "Комсомольской правде" сообщил, что Панарин, будучи игроком "Витязя", в декабре 2011 года несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. НХЛ поддержала россиянина, клуб и агент игрока отвергли обвинения в его адрес, Панарин из-за сложившейся ситуации 22 февраля был выведен из состава и пропустил девять матчей, а 10 марта вернулся к тренировкам с командой.

Одноклубник Панарина Павел Бучневич и защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов не сумели отличиться. Нападающий столичной команды Евгений Кузнецов отдал один голевой пас, отметившись результативным действием в шестой игре подряд, и набрал 13 очков (3+10) за 20 встреч. Вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 16 бросков.

"Вашингтон" одержал седьмую победу подряд и занимает первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 44 очка в 30 матчах. "Рейнджерс" находятся на шестой позиции с 28 очками за 29 игр. Следующий матч команды проведут 21 марта в Вашингтоне. В других встречах игрового дня "Ванкувер" в гостях обыграл "Монреаль" (3:2 ОТ), "Калгари" на выезде победил "Торонто" (4:3), защитник гостей Никита Нестеров отдал голевую передачу.