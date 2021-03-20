Вратарь "Краснодара" Сафонов может быть вызван в сборную России на чемпионат Европы

СОЧИ, 20 марта. /ТАСС/. Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов может получить приглашение в сборную России по футболу на матчи чемпионата Европы. Об этом журналистам сообщил врач сборной России Эдуард Безуглов.

Сафонов не был вызван ни в национальную, ни в молодежную сборные России на ближайшие матчи из-за травмы.

"Мы в контакте с врачами "Краснодара" - Матвей находится там в общей группе, но характер травмы говорит о том, что при резкой нагрузке может быть рецидив, - сказал Безуглов. - Проблема будет решена в течение месяца, если тренер решит вызывать летом Матвея, то проблем не будет".

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля.