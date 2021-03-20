Тренер сборной России по регби прокомментировал поражение в матче чемпионата Европы

ТАСС, 20 марта. Главный тренер сборной России Лин Джонс прокомментировал поражение от команды Грузии в матче чемпионата Европы по регби. Комментарий специалиста приводит "Газета.Ru".

Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счетом 23:6 в пользу гостей. "Соперник был немного сильнее нас. Несмотря на то, что наша команда стала безусловно лучше, грузины в этот раз очень хорошо защищались. Было тяжело сохранить давление, чтобы занести попытку", - сказал Джонс.

"Один из ключевых моментов нашей сегодняшней неудачи - ввод мяча в игру, - отметил специалист. - Большую роль сыграла потеря Виктора Гресева. Игра против Грузии обычно очень плотная и жесткая. Наверное, сегодня мы были немного рассеяны, это не дало нам выдержать давление противника".

"Грузины придерживались своего плана, они умеют работать со своей ударной тактикой. Мы местами очень хорошо защищались, но, к сожалению, нам не удалось это делать на протяжении всего времени. Мы рассчитывали на более равную игру, но у нас не получилось", - добавил Джонс.

Российская команда занимает в турнирной таблице третье место, набрав четыре очка после двух встреч, грузины лидируют с 14 очками после трех игр. В следующем матче россияне 3 июля сыграют в гостях с испанцами, сборная Грузии 27 марта примет команду Румынии.

С сезона-2016/17 на чемпионате Европы играют шесть сборных. Команда, занявшая итоговое первое место в турнирной таблице после кругового турнира, становится победителем первенства. Также чемпионат Европы 2021 года является отборочным турниром к Кубку мира 2023 года, который пройдет во Франции. Принять участие в Кубке мира смогут команды, занявшие первое и второе места, третья команда чемпионата Европы станет участником финального квалификационного турнира.