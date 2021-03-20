Работавший видеоассистентом на матче "Химки" - "Ростов" арбитр отстранен на две игры

ТАСС, 20 марта. Арбитр Иван Сиденков, обслуживавший матч 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги между подмосковными "Химками" и "Ростовом" в качестве видеоассистента рефери, отстранен на два матча из-за допущенной ошибки. Об этом сообщил глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц, чей комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс" .

12 марта "Химки" на своем поле обыграли "Ростов" со счетом 1:0. На 71-й минуте нападающий "Ростова" Али Соу забил гол, но он был отменен после использования системы видеоассистента рефери (VAR), бригада арбитров зафиксировала у форварда офсайд. "Судьи, работавшие с VAR, ошиблись. Семь членов [экспертно-судейской] комиссии против одного", - сказал Хачатурянц.

В связи с этим Сиденков пропустит два матча. "Дело в том, что Сиденков довольно неплохо себя проявил как рефери в поле. Это был его первый опыт работы c VAR, и, конечно, не хотелось бы ломать ему карьеру. Пусть это для него станет уроком", - добавил глава судейского комитета.

"В принципе мы приходим к выводу, что разные судьи по-разному реагируют на стрессовые ситуации на поле и перед экраном. Мы бы хотели, чтобы у нас работали универсальные люди", - отметил он.